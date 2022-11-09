Batman'da cami önündeki bankın çalınması kamerada



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da cami önüne konulan banklardan birinin cerrahi maskeli bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi´nde bulunan Yıldız Cami önünde meydana geldi. Camiye gelenlerin oturması için konulan banklardan biri dün saat 04.30 sıralarında cerrahi maskeli kişi tarafından söküldü. Şüpheli ardından, tahtaları söküp, metal kısmı kalan bankı alıp, götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami görevlisi sabah geldiğinde bankı yerinde göremeyince kamera kayıtlarını izledi. Hırsızlığı fark eden görevlinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-09 14:53:25



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