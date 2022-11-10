İnternet sitesi kurup 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da oluşturdukları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek 384 kişiyi 850 bin TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturdukları internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı ve çok sayıda kişinin mağdur edildiğini tespit etti. Paravan şirket banka hesapları kullanarak ülke genelinde 384 kişiyi 850 bin TL dolandırdığı saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilere ait cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan elden edilen 316 bin 102 TL´ye de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Ç., S.A. ve F.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-11-10 17:24:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.