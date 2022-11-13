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Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2)

DHA

Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2)


ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın´ın (53) yaşamını yitirdiği, 3´ü ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı, hastanede tedavi gören Yusuf Akın´ın da (22) yaşamını yitirmesiyle 4´e yükseldi. Yusuf Akın´ın kavgada hayatını kaybeden Asker Akın´ın oğlu olduğu belirtildi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, polisin hastane önlerinde, jandarmanın ise köyde aldığı geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. (DHA)Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-11-13 19:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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