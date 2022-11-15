Güzel sanatlar lisesi öğrencisi, duvarlar çizimleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Necat Cangir (17), gönüllü başladığı okul duvarlarını renkli çizgi film karakterleriyle çizme işini, kendine meslek edindi. Hem sanatını yapan hem de ev ekonomisine katkıda bulunan Cangir, "Bugüne kadar yardım derneklerine bağlı 7 köy okulu, 2 cami, 2 çiğ köfteci, 4 kafe ve birçok restoranda çizim yaptım. Şu anda ağırlıklı olarak duvar çizimleri yapıyorum" dedi.

Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Necat Cangir, 4 yıl önce resim yapmaya başladı. Cangir, daha sonra duvarlara çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. Gönüllü olarak özellikle anaokullarının duvarlarına resimler yapmaya başlayan Cangir, birçok köy okulunun duvarlarını rengarenk çizgi film karakterleriyle süsledi. Köy okullarındaki çizimlerinin beğenilmesinin ardından Cangir´e başka okullardan ücret karşılığında talepler gelmeye başladı. Bu işi kendisine meslek edinen Cangir, ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Resme başlarken destek görmediğini ve yavaş yavaş kendisini geliştirmeye başladığını ifade eden Necat Cangir, girdiği resim yarışmalarında da dereceler elde ettiğini söyledi.

`HEM İŞİMİ YAPIYORUM HEM CEBİMDE PARA KALIYOR´

Resme başlarken çevresinin kendisine bir şey yapamazsın dediğini söyleyen Cangir, "Bu işte başaramazsın, senin rakiplerin çok diyorlardı. Ben de her zaman `yaparım´ diyordum. Hiçbir zaman `yapamam´ demedim. Maliyet olsun, malzeme olsun hep zorluk yaşadım. Sonradan Güzel Sanatlar Lisesi´ne gidince birçok hocamız yardımcı oldu. Yol gösterdiler. Duvar çiziminden önce kara kalem, portre, heykel çalışmaları yaptım. Geçen yıl duvar çizimlerinde yardım derneklerine gittim. Gönüllü olarak köy okullarına gidip çizimler yaptım. Köy okullarında yaptığım çizimler görüldükten sonra ücret karşılığı çizim işleri gelmeye başladı. İş yeri açanların amblemlerini de yapıyorum. Bundan para kazanmaya başladım. İnsanlardan artık büyük meblağlarda teklifler gelmeye başladı. Bu işte ilerlemeye devam edeceğim. Hem işimi yapıyorum hem de cebimde para kalıyor. Kendi geçimimi sağlıyorum. Eve de katkım olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Resim konusunda üniversitelerde öğrencilere eğitim vermeyi hedeflediğini söyleyen Cangir, şuöyle konuştu:

"İlk önce üniversite okumak, ondan sonra da doktora ve mastır yapmayı düşünüyorum. Daha sonra da işe üniversite eğitmeni olarak başlamak istiyorum. Eğer kısmet olmazsa da nereden başladıysam oradan devam etmeyi düşünüyorum. Bugüne kadar yardım derneklerine bağlı 7 köy okulu, 2 cami, 2 çiğ köfteci, 4 kafe ve birçok restoran da çizim yaptım. Şu anda ağırlıklı olarak duvar çizimleri yapıyorum. Şu anda elimde bir anaokulu var. Anaokulunun dış duvarlarında ücret karşılığı çizim yapıyorum. İnsanlar artık ben istemesem bile kendileri zorla ücret vermeye başladı. İnsanlar işimin çok iyi olduğunu söylüyor. Böyle olunca ben de seviniyorum. Hem sanatım hem de çizimlerim daha iyi oluyor. `Yapamayız´ diye bir şey yok. Şu anki gençlik `yapamayız´ diyor. Hepsi yurt dışına kaçmak istiyor. Gerçekten de ülkemizde yapılabilecek her şey var. Çok imkan var. Yeter ki bu ışığı bulun." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-15 12:09:27



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