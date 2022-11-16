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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin önünü kesip, 2 kişiyi silahla yaraladı

DHA

Otomobilin önünü kesip, 2 kişiyi silahla yaraladı


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen şüpheli, 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, dün gece Turgut Özal Bulvarı´nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 GRP 55 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişi, araçtan inen C.G. ve R.Ü.´ye tabancayla ateş etti. C.G. ve R.Ü., ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-11-16 11:54:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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