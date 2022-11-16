Otomobilin önünü kesip, 2 kişiyi silahla yaraladı



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen şüpheli, 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece Turgut Özal Bulvarı´nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 GRP 55 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişi, araçtan inen C.G. ve R.Ü.´ye tabancayla ateş etti. C.G. ve R.Ü., ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-16 11:54:28



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