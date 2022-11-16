2 kişinin duvarını kırdıkları iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da 2 kişinin, gece saatlerinde duvarına kırarak girdikleri iş yerinden 30 bin TL değerinde cep telefonu, şarj aleti ve kılıf çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çarşı Mahallesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, metruk binanın duvarını kırarak, bitişikteki telefon satışı yapılan iş yerine girdi. Telefonları, şarj aleti ve kılıfları toplayan şüpheliler yaklaşık 30 bin TL değerindeki ürünlerle duvardaki delikten çıkıp kaçtı. Sabah iş yerini açmak için gelen Mehmet Emin Güneş, hırsızlığı fark etti. Güvenlik kamerasından hırsızlık anlarını izleyen Güneş, polise ihbarda bulundu. Ekipler, iş yerinde parmak izi çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

`İŞ YERİMİZİ TALAN ETMİŞLER´

Mehmet Emin Güneş, iş yerinin etrafında terk edilmiş metruk binalar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Esnaf olarak çok zor durumdayız. Alarmlarımızı, kamera sistemlerimizi kurduk ama bunlar ne alarmdan ne de kameradan çekiniyor. Çünkü çoğu uyuşturucu bağımlısı. Biz esnaf olarak şu anda diken üstündeyiz. Yaklaşık 30 bin TL´lik ürün çalınmış. Hem duvar hem de mobilyalar kırılmış. Değerli eşyalarımızın hepsini çalmışlar. İçeriyi de dağıtmışlar. Pahalı eşyaları almışlar, diğerlerini bırakmışlar. Biz zaten zar zor geçiniyoruz. Burada kendimizi idare edebiliyoruz ama böylesi olaylar başımıza geldiği zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. İş yerimizi talan etmişler. İki kişi gelmişler. Biri aşağı inmiş, diğeri delinen kısmın diğer tarafında bekleyerek, içerdekinin verdiği eşyaları almış. Bir tanesinin yüzü açık, eldiven takmamış zaten. Kamera kayıtlarımızı emniyete teslim ettik. İfademizi de verdik. İnşallah bir an önce suçluların bulunmasını istiyoruz. Başkalarının da canı yanmasın." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-16 15:38:30



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