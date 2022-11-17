Kalbine isabet eden kurşunla ölen 17 yaşındaki Baver, toprağa verildi



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, iki grup arasındaki kavgada kalbine isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Baver Tutuş (17) toprağa verildi. Bıçakla yaralanan F.E.'nin tedavisi ise sürüyor.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Baver Tutuş, kalbine isabet eden kurşunla, F.E. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Baver Tutuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri sonrası gece saatlerinde yakınlarına teslim edilen Baver Tutuş´un cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

F.E.´nin hastanedeki tedavisiyle, olayla ilgili gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-11-17 12:35:11



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