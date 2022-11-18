Düştüğü havalandırma boşluğundan itfaiye kurtardı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi´nde, iki katlı evin havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek´i, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Çiçek´in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-11-18 12:06:23
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