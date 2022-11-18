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Düştüğü havalandırma boşluğundan itfaiye kurtardı

DHA

Düştüğü havalandırma boşluğundan itfaiye kurtardı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi´nde, iki katlı evin havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek´i, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Çiçek´in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-11-18 12:06:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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