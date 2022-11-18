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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yabancıya bağımlı olamayız

DHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yabancıya bağımlı olamayız


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, stratejik ürünlerde dışarı bağımlı olunamayacağını ifade ederek, "750 projenin hemen hemen yüzde 99´u yerli projeler. Yarın önümüzün kesilmesinin muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız. Bazı teknolojilerin peşinden koşuyoruz. Motor yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu çok önce yapmışlar. Uçak yapmaya çalışıyoruz. Onları yakalayacağız tamam ama bazılarında da önünden gitmemiz lazım" dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Savunmaya Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, davetli olarak geldiği Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde akademik kadro ve öğrencilerle bir araya geldi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in katıldığı, `Savunma Sanayi ve Üniversiteler´ konulu konferans veren Prof. Dr. Demir, yerli ve milli hedeflerle neleri kastettiklerini ifade ederek, "Şimdi bu yerli ve milli lafı; biz savunma sanayisinde bunu biraz köpürttük, baya yaygınlaştı. İstiklal ve istikbalimiz için yerli ve milli üretim; bununla ne demek istiyorsunuz? Diye bize sorduklarında milli kendi tasarımımız, kendi insanımızın beyin ve düşünce yapısı olsun, yerli de bu topraklarda üretilsin. Peki bunlar boş sorular mı? Değil. Bakın biz bugün yüzde 80´lerden bahsederken şunu söylüyoruz; Bu yüzdeyi nasıl hesapladınız? diye soruyorlar bana bazen. Eskiden aldığınız F-16 uçak veya tank, şimdi bununla ilgili yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Yerleştireceğiniz şey çok kısıtlı. Son 20 yılda yaptığımız işlerde ve geliştirdiğimiz sistemlerde çok büyük oranda yerlileşmeye gidildi. 
'750 PROJENİN HEMEN HEMEN YÜZDE 99'U YERLİ'
Geçtiğimiz günlerde bir ülkenin bakanıyla yaptığı konuşmayı aktaran Prof. Dr. Demir, "Ne tür savunma sanayi ihaleleriniz var diye sordu. Dedim ki valla yurt dışından alabileceğimiz hiçbir ihalemiz yok. O, bunu bize aslında biraz da bir şeyler satabilir miyiz diye düşünerek sordu. O zaman diğerlerini sayayım dedim. Yurt içindeki onlarca ihalelerimizi ve işlerimizi saymaya başladım. Adam şaşırdı. Çok şükür ki bugün ne ihaleniz var, ne işiniz var, ne projeniz var diyenlere yurt dışından fazla bir projemiz yok diyebiliyoruz Her şeyi yerli yapacağım diye bir inatla maliyetleri çok artırmanın da bir anlamı yok. 750 tane projenin hemen hemen yüzde 99´u yerli projeler. Özellikle stratejik ürünler için konuşuyoruz biz. Yarın önümüzün kesilmesinin muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız. Bazı teknolojilerin peşinden koşuyoruz. Motor yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu çok önce yapmışlar. Uçak yapmaya çalışıyoruz. Onları yakalayacağız tamam ama bazılarında da önünden gitmemiz lazım. Üniversitelerden, bilim adamlarından Türkiye'nin geleceğine yön verecek projeler ve bilimsel çalışmalar bekliyoruz. Önümüzdeki 10, 20, 30 yılımızı inşa edecek projeler, bilimsel çalışmalar bekliyoruz. Bunların hayatla örtüşmesini, uygulamalı hale gelmesini bekliyoruz. Burada da hepimize çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-11-18 18:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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