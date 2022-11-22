MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Türkiye, dünyanın en büyük 5´inci tekstil üreticisi ve ihracatçısı



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye´nin, tekstil sektöründe Ar-Ge ve ülke sıralamasında dünyanın en büyük 5´inci tekstil üreticisi ile ihracatçısı konumuna yükseldiğini söyledi.

Batman´da MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı´nın katılımıyla 'MÜSİAD Tekstil Zirvesi' gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda yapılan programa Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, MÜSİAD Batman İl Başkanı Aladdin İraz, Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat ve Batman Tekstil, Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Halil Yaşar ve iş insanları katıldı. Program `İhracat Yapacak Şirketlerde Aranan Özellikler´,`İhracatımızı Nasıl Geliştirebiliriz?´ ve `Üretimde Anadolu´nun Rolü´ teması oturumlarıyla yapıldı.

`TEKSTİL SEKTÖRÜ 2 MİLYON KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLIYOR´

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye´nin, tekstil sektöründe Ar-Ge ve ülke sıralamasında dünyanın en büyük 5´inci tekstil üreticisi ile ihracatçısı konumuna yükseldiğini söyledi. Asmalı, "En büyük hedefimiz rakiplerimizi geride bırakarak, dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ve üretici ülkesinden biri olmaktır. Türkiye´nin ekonomik büyümesine, istihdam ve ihracatının artmasına yön veren tekstil sektörünün sürekli artan yatırımlarıyla ülkenin dünyaya açılan penceresi konumundadır. Tekstil sektörü 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörleri pandemiye rağmen 2021 yılında 30 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. 195 ülkeye ihracat gerçekleştirilen bu dönemde Türk tekstil sektörü, sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi. OECD´nin 2020 verilerine göre Türkiye´nin küresel tekstil ihracatındaki payı yüzde 3,7 seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Program, yarın Hasankeyf´te yapılacak etkinlikle sona erecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Bayram AYHAN

2022-11-22 19:29:03



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