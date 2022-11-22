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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da 8 günlük eylem yasağı

DHA

Batman'da 8 günlük eylem yasağı


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Valiliği, yarından geçerli olmak üzere 8 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu. 
Valilikten yapılan açıklamasında, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, ve benzeri) ile kentte eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla kente gelenlerin ve araçların kent sınırlarına girişlerinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 23.11.2022 günü saat 08.00'dan 30.11.2022 günü saat 23.59'a kadar 8 gün süreyle yasaklandı" denildi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-11-22 22:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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