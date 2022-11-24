Batman'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi E.A. (29) yaralandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan E.A., asansör boşluğuna düştü. İhbarla gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan E.A. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.A.´nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-11-24 14:11:35
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