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Batman´da cami inşaatında iskele çöktü: 14 yaralı

DHA

Batman´da cami inşaatında iskele çöktü: 14 yaralı


Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da yapımı devam camide iç iskelenin çökmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Gültepe Mahallesi´nde bugün saat 15.00 sıralarında yapımı devam eden Necat Nasıroğlu Camii ve Külliyesi´nde içerideki iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İskelenin altında kalan 14 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2022-11-25 16:08:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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