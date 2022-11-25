Batman´da cami inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 19 yaralı (2)



YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI

Batman´da yapımı devam camide iskele çökmesiyle ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir. Olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, iskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. (DHA)Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2022-11-25 16:38:48



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