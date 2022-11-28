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Batman´da bin polisle huzur ve güven uygulaması

DHA

Batman´da bin polisle huzur ve güven uygulaması


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da bin polisin katılımıyla `Şehit Birol Öztekin Huzur ve Güven Uygulaması´ yapıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, suçların önlenmesi ve işlenmiş olan suçlarda faillerin yakalanması amacıyla şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla `Şehit Birol Öztekin Huzur ve Güven Uygulaması´ gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ersoy, kent genelinde, giriş ve çıkışlarda, otoparklarda, parklarda, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, umuma açık alanlarda uygulamaların devam edeceğini belirterek, şöyle dedi:
"Dediğimiz gibi ilimizde suçun işlenmesini önleyeceğiz. Önlemek adına elimizden ne geliyorsa, yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Suç faillerini yakalayacağız. İlimize zarar vermek isteyen, art niyetli olan, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza zarar verecek ne kadar şahıs varsa bunların tespiti ve bunların caydırılması noktasında emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz."  
`BİRÇOK ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI´
Uygulamada şu ana kadar yapılan çalışmalarda birçok aranan şüphelinin yakalandığını ifade eden Ersoy, ekiplerin çalışmalara devam ettiğini söyledi. Ersoy, "Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için Batman Emniyet Müdürlüğü olarak bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bine yakın personelle şehir merkezinde şu an uygulamalarımız devam ediyor. 30 sabit noktamız var. Bunun dışında yaya devriyelerimiz, seyir halinde ekiplerimiz var. Metruk yerleri kontrol eden ekiplerimiz var. Gerek uyuşturucu ile mücadele noktasında gerekse suçla mücadele noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Diğer gün ve zamanlarda da suç ve suçluyla mücadelemiz etkin şekilde devam edecektir" dedi.
Uygulamanın geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-11-27 23:46:36

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