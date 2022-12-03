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Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, TIR'a arkadan çarpıp dorsenin altına giren hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 72 EL 296 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEE 712 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, TIR´ın dorsesinin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkların yerden çıkarılan 4 kişiden Zübeyr Yıldız´ın (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. 1´i ağır 3 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Zübeyr Yıldız´ın cansız bedeni de işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLANBayram AYHAN

2022-12-03 19:35:50



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