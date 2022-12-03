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Batman'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Batman'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı


Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, TIR'a arkadan çarpıp dorsenin altına giren hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 72 EL 296 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEE 712 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, TIR´ın dorsesinin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkların yerden çıkarılan 4 kişiden Zübeyr Yıldız´ın (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. 1´i ağır 3 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Zübeyr Yıldız´ın cansız bedeni de işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLANBayram AYHAN
2022-12-03 19:35:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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