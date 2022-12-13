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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Canalp: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük barınağı olacak

DHA

Vali Canalp: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük barınağı olacak


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 45 dönümlük alan üzerine kurulan ve tamamlandığında içerisinde ameliyathaneler, muayene odaları, laboratuvarlar, yoğun bakım odalarıyla hizmet verecek olan hayvan barınağının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük barınağı olacağını söyledi. 
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman-Hasankeyf karayolu üzerinde yapımı devam eden Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Canalp´e Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Metin Gürbüz, belediye birim müdürleri ve teknik personel eşlik etti. 45 dönüm alan üzerinde inşa edilen barınakta 2 ameliyathane, 2 muayene odası, röntgen odası, 2 anneli yavru bakım odası, 6 ameliyat sonrası bakım odası, laboratuvar, eczane, ilaç deposu ve yoğun bakım odası bulunacak. Merkezde ayrıca kedi evi, kedi uyuz birimi, dişi ünitesi, erkek ünitesi, yavru ünitesi, anneli yavru ünitesi, engelli ünitesi, yasaklı ırk birimi, köpek uyuz birimi, mama deposu ve ilaç deposu da yer alacak. Kent merkezinde özellikle okul, cami ve parkların etrafında bulunan saldırgan sokak hayvanları ile yasaklı ırklar şehirden uzaklaştırılarak daha uygun şartlarda bakım ve rehabilitasyonları gerçekleştirilecek. 
'DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ EN BÜYÜK PROJEDIR'
İncelemenin ardından açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, barınağın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük barınağı olacağını ifade ederek, "Hayvanlarımız sokaklarda ve çöplerde yemek aramak yerine buradaki, bu ortamda serbestçe gelip kendileri kulübeleri benimserlerse buralarda besleme yapılmak suretiyle insanları rahatsız etmeden bu alandan yararlanacak. Bu proje Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´ndeki en büyük projedir. Bakanlığımızdan da kısmi bir destek aldık. Sokak hayvanları ile ilgili bütün yerel yönetimlerin benzer şekilde bu barınakları yapmasına şiddetle ihtiyaç var. Sadece Batman´da barınak yapmak yetmiyor. Civar illerde de bu şekilde hayvan barınakları yoğun olarak yapılmalı. Bu şekilde hayvanların barınma, beslenme, tedavi ve kısırlaştırma yapılmalı. Sokak hayvanlarına etkili bir şekilde kısırlaştırma bu şekilde yürütülebilir. İyi bir kısırlaştırma olmasa hayvanlar 7-8 yavru doğurabiliyor. O yavrularda büyüdüğü zaman aynı şekilde popülasyon patlamasını kontrol altında tutmak mümkün değil. Bu zincirin halkasını kıracak şey etkili kısırlaştırma ve tedavi merkezleri kurmaktır. Bu merkezde bu anlamda hizmetler yürütecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-12-13 18:35:27

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