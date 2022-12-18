Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

Dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA) TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Batman Petrol Spor, evinde ağırladığı Şanlıurfa Spor´u 2-0 mağlup olduğu maçta tribün olayları nedeniyle maç 61 dakikada tatil edildi.DHA-Spor Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-12-18 16:45:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.