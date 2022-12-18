Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(GENİŞ HABER) Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

DHA

(GENİŞ HABER) Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi


Bayram AYHAN / BATMAN,(DHA)  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 18'inci haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61'inci dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50'nci ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.
Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Sahaya sis bombası atılmasından 
Sahaya atılan yabancı maddelerin futbolcular tarafından temizlenmesinde 
Meşale yakanlardan görüntüler
Su şişeleri ve stat koltuklarının sahaya atılmasından görüntüler
Batman Petrolsporlu futbolcular ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın taraftarı ikna çabasından görüntüler
Polisin aldığı önlemlerden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-12-18 17:16:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi
YEREL HABERLER Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor maçı saha olayları ...
(Görüntülü)HASANKEYTE TARİHİ ALANLAR YEŞİLLENDİRİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HASANKEYTE TARİHİ ALANLAR ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.