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Bayram AYHAN / BATMAN,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 18'inci haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61'inci dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50'nci ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahaya sis bombası atılmasından

Sahaya atılan yabancı maddelerin futbolcular tarafından temizlenmesinde

Meşale yakanlardan görüntüler

Su şişeleri ve stat koltuklarının sahaya atılmasından görüntüler

Batman Petrolsporlu futbolcular ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın taraftarı ikna çabasından görüntüler

Polisin aldığı önlemlerden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-12-18 17:16:00



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