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Kaçak elektrik kontrolüne gelen enerji şirketi çalışanlarını rehin aldı

DHA

Kaçak elektrik kontrolüne gelen enerji şirketi çalışanlarını rehin aldı


Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da iş yeri sahibi N.K. (41), kaçak elektrik kontrolüne gelen 3 enerji şirketi çalışanını silahla rehin aldı. Polisin iknasıyla 2 kişiyi bırakan N.K.'den diğer çalışanın da kurtarılması için çalışma sürdürülüyor. 
Kentte Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi'nde bulunan halı yıkama işletmesine kaçak elektrik kontrolü için giden 3 enerji şirketi çalışanı, iş yeri sahibi N.K. tarafından silahla rehine alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de takviye gönderildiği olay yerinde polisin iknasıyla N.K., 2 kişiyi serbest bıraktı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, N.K.´yi diğer çalışanı da bırakması için ikna etmeye çalışıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2022-12-20 12:50:45

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