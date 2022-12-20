Kaçak elektrik kontrolüne gelen enerji şirketi çalışanlarını rehin aldı (2)



EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ; REHİNEYİ BIRAKIP, TESLİM OLDU

Batman´da 3 enerji şirketi çalışanını rehin alan ve 2´sini serbest bırakan N.K. (41), İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç´ın ikna çalışmasıyla silahını bırakarak teslim oldu. N.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın bir iş yeri var. İş yerinden enerji şirketi ile ilgili küçük bir sorun yaşamışlar. Bunu sorun eden vatandaşımız, görevlileri rehin almak suretiyle bir eylem yapmış. Şu anda bir problem yok. Enerji şirketi ile irtibatlıyız. Vatandaşımızla görüştük. Sorun çözüldü. Rehine yok. Kendisi de teslim oldu. Yaralı da yok" dedi. (DHA)Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2022-12-20 13:35:20



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