Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da tartıştıkları B.R. tarafından tabancayla vurulan ve hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hayrettin Kaya (39), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.'nin (30) tedavisine devam edilirken, B.R.'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürdürülüyor. (DHA)Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-12-21 19:03:45



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