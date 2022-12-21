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Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)


YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Batman'da tartıştıkları B.R. tarafından tabancayla vurulan ve hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hayrettin Kaya (39), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.'nin (30) tedavisine devam edilirken, B.R.'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürdürülüyor. (DHA)Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-12-21 19:03:45

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