Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Batman'da dün tartıştığı Hayrettin Kaya´yı (39) tabancayla öldüren, M.B.´yi de (28) yaralayan ve sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Behçet Recebanlı (35), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-12-22 18:53:20



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