Yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti

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Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da Yunus ekipleri, davet üzerine katıldıkları bir düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Yunus ekipleri, önceki akşam Kültür Mahallesi'nde bir düğün salonunda Özkan ve Bahar Teymur´un düğün törenine davet edildi. Çiftin düğününü tebrik etmek için salona üniformalarıyla gelen ekipler, daha sonra davetlilerle beraber Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-12-23 18:52:52



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