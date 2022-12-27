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Yayaya çarpıp bacağını kıran motosikletin sürücüsü kaçtı

DHA

Yayaya çarpıp bacağını kıran motosikletin sürücüsü kaçtı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken Ahmet Oğuzhan'a (44) çarpıp bacağının kırılmasına neden olan motosikletin sürücüsü kaçtı.
Kaza, sabah saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğuzhan'a, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 72 ABC 519 plakalı motosiklet çarptı. Yola savrulan Oğuzhan yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının kırıldığı belirlenen Oğuzhan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-12-27 12:02:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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