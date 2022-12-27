Yayaya çarpıp bacağını kıran motosikletin sürücüsü kaçtı

Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken Ahmet Oğuzhan'a (44) çarpıp bacağının kırılmasına neden olan motosikletin sürücüsü kaçtı.

Kaza, sabah saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğuzhan'a, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 72 ABC 519 plakalı motosiklet çarptı. Yola savrulan Oğuzhan yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının kırıldığı belirlenen Oğuzhan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-12-27 12:02:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.