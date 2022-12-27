Yayaya çarpıp bacağını kıran motosikletin sürücüsü kaçtı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken Ahmet Oğuzhan'a (44) çarpıp bacağının kırılmasına neden olan motosikletin sürücüsü kaçtı.
Kaza, sabah saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğuzhan'a, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 72 ABC 519 plakalı motosiklet çarptı. Yola savrulan Oğuzhan yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının kırıldığı belirlenen Oğuzhan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-12-27 12:02:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.