Batman'da, adaş olan kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da Abdullah Çelik (30), caddede karşılaşarak tartıştığı, ismi ve soy ismi kendisiyle aynı olan kuzeni Abdullah Çelik tarafından bıçakla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Husumetli olan kuzenler Abdullah Çelik ile Abdullah Çelik, cadde üzerinde karşılaştı. Soy isimleri de aynı olan kuzenler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah Çelik, kuzeni Abdullah Çelik'i bıçaklayarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Çelik, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kuzeni Abdullah Çelik de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-12-30 20:00:04



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