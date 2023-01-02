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4 öğrencili bölümde, 2´si profesör 11 eğitimci 

DHA

4 öğrencili bölümde, 2´si profesör 11 eğitimci 


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü´nde bu yıl verilmeyle başlanan yüzde 100 İngilizce eğitimle geleceğin petrol ve doğal gaz mühendisleri yetişiyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, bölüme alınacak öğrenci sayısını sınırlı tuttuklarını belirterek, "Bu sene 4 öğrencimiz dahil oldu. Biz bunun önümüzdeki senelerde 10 ve 15'i bulmasını amaçlıyoruz. Sayımızı çok fazla bilerek yükseltmiyoruz. Sayı sınırlı ve az olunca öğrencilerimize çok nitelikli eğitim veriyoruz. 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 9 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlimiz ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.
Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü´nde Türkçe verilen dersler, bu sene Yükseköğretim Kurulu onayıyla yüzde 100 İngilizce verilmeye başlandı. Bu yıl 4 öğrencinin kabul edildiği bölümde 2´si profesör, 2´si doçent, 5´i doktor öğretim üyesi, 2´si de araştırma görevlisi olmak üzere 11 eğitimci öğrencileri geleceğe hazırlamaya başladı. Öğrenciler, alacakları eğitimle, sismik araştırmalarla petrolün nerede bulunacağını, nasıl çıkarılacağını, çıkarıldıktan sonra ne gibi işlemler yapılacağını, nakliye sürecini hem üniversitede hem de sahada öğrenerek, mezun olduktan sonra ulusal ve uluslararası firmalara deneyimli olarak başvurabilecek. 
`ÖĞRENCİ SAYIMIZI SINIRLI SAYIDA TUTUYORUZ´
Üniversite Rektör Prof. Dr. İdris Demir, YÖK'ün onayı, desteği ve kabulüyle eğitimi yüzde 100 İngilizceye dönüştürdüklerini belirterek, "Yüzde 100 İngilizce programımıza da 4 öğrencimiz dahil oldu. Biz bunun önümüzdeki senelerde 10 ve 15'i bulmasını amaçlıyoruz. Sayımızı çok fazla bilerek yükseltmiyoruz. Sayı sınırlı ve az olunca öğrencilerimize çok nitelikli eğitim veriyoruz. Teorik bilginin yanı sıra petrolün çıktığı Batı Raman Dağında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ'ın aktif olarak çalışmalarını yürüttüğü Batman'da 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 9 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlimiz ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLARARASI FİRMALARDA ÇALIŞMA İMKANINA SAHİP OLACAK'
Verilen İngilizce eğitim ile öğrencilerin alacakları diplomaların uluslararası alanda geçerli ve etkili olduğunu ifade eden Demir, "Ülkemizin ihtiyaçlarını Batman Üniversitesi koordinesinde sadece devletimizin, ülkemizin hizmetine değil, ülkemizle uluslararası ölçekte işbirliği gerçekleştiren Azerbaycan, Katar, Romanya, Libya, Kıbrıs gibi Türkiye'nin uluslararası platformlarda birlikte koordineli hareket ettiği ittifaktaki üyelerinin nitelikli petrol ve doğal gaz mühendisi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı yapmanın onurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz henüz mezun olmadan burada gördükleri teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde sektöre hazır olarak girecekler. Öğrencilerimiz şu anda almış oldukları eğitimde 2 anabilim dalında petrol işleme ve petrol arama tarama faaliyetleri yürütmekte. Öğrencilerimiz görmüş oldukları eğitimde sismik araştırmalarla dağda, bayırda petrolün nerede aranıp bulunacağını, yerin altında bulunduktan sonra yerin üstüne nasıl çıkarılacağını, çıkarıldıktan sonra nasıl nakliye edileceğini teorik ve sistematik olarak görüp, inceleme fırsatına sahip oluyorlar. Keza bunun yanı sıra petrol işleme, rafineri ürünlerini ayrıştırma, metanon, dizel yakıt, uçak yakıtı, benzin, motorin, asfalt gibi yakıtlara ayırmayı hem burada hem de üniversitemizin diğer petrokimya bölümlerinde alacakları seçmeli derslerle öğrenebilme fırsatına sahip oluyorlar. Küresel çapta faaliyet gösteren farklı farklı firmalarda özellikle petrolün üretildiği Orta Doğu coğrafyasına yakın, bölgeyi bilen, bölgenin dinamiklerini bilen, uluslararası dili konuşan yetkin mühendisler olarak birçok farklı uluslararası kurum, kuruluş ve firmalarda iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı. 
`BU BÖLÜMÜ TERCİH ETMEK BÜYÜK AVANTAJ´
Bölümün öğrencisi Hatice Sezer de birincilikle yerleştiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Batman bir petrol şehri. Ben de Batmanlıyım. Batman'ın petrol şehri olmasını bir avantaja çevirip, petrol ve doğal gaz mühendisliğini tercih ettim. Diğer illere de puanım yetiyordu ama Batman'ı tercih ettim ve birincilikle yerleştim. Batman'da bu bölümü tercih etmek çok büyük bir avantaj çünkü direkt petrol sahası. İş çalışma alanları var. Bölümden mezun olduktan sonra bu edindiğim bilgileri deneyimleyebileceğim bir staj alanı var. Meslek ile ilgili hedefim ilk önce mezun olduktan sonra 3-4 yıl kadar sahada çalışmak. Daha sonra da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-01-02 12:13:32

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