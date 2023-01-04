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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Batman'da operasyon yönetti; 101 gözaltı

DHA

Bakan Soylu, Batman'da operasyon yönetti; 101 gözaltı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı. Kente gelip, operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz büyük bir inançla, azimle ve milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenlerin kökünü kurutana kadar devam edecektir" dedi.
Batman'da 1105 personelin katılımı ile 107 şüpheliye yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 107 adrese baskın yapıldı, 101 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Batman'dan operasyonu yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detayları paylaştı. Bakan Soylu, "Batman'da 32'ncisini düzenlediğimiz 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirmiş olduk. 1105 kahraman arkadaşımız, sabahın erken saatinde 107 ayrı adres ve 107 ayrı şüpheliye yönelik başlattığı bu operasyonda 1 helikopter, 5 hava aracı, 15 narkotik köpeği ile birlikte 101 şüpheliyi yakalamış oldu. Uyuşturucu ile mücadelemiz büyük bir inançla, azimle ve milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenlerin kökünü kurutana kadar devam edecektir" dedi.
'UYUŞTURUCU İLLETİNİ ÜLKEMİZDEN SÖKÜP ATACAĞIZ'
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2022'de, 313 bin gözaltı işleminin yapıldığını belirten Soylu, "29 bin tutuklu gerçekleşti. Toplam 122 bin civarında metruk bina tespit ettik. 2022 yılı dahil olmak üzere bunların şu ana kadar 108 bininin kimini yıktık, bu sayı 89 bin. Geri kalanını da rehabilite ettik. 14 bin bina kaldı. Çünkü bu metruk binalar, vatandaşlarımızın bildiği gibi hem uyuşturucu hem de asayiş olaylarında toplumun huzur ve güvenini bozmaktadır. Yine bunun yanı sıra uyuşturucuya bağlı direkt ölümler, Türkiye'de her geçen gün azalmaktadır. Bu sayı, 941'den 270'e düşmüştür; 146'ya gidiyoruz. Dünyada, Almanya'da milyonda 29, Amerika'da milyonda 314, bizde ise milyonda 5 seviyesindedir. Fakat onların katbekat altı olmamız bizim için kifayetli, yeterli değildir. Bizdeki bu rakamın sıfır olması için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Geleneklerine, göreneklerine, inancına, dinine, atasına, örfüne ve komşuluğuna sahip bir milletiz. Uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız. Bunun için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
'HER VİLAYETİMİZİ 42 KRİTERLE ÖLÇÜYORUZ'
Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Yine aynı şekilde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 62 vilayetimizde kanalizasyonlardan aldığımız atık sularla uyuşturucunun hem nevini hem de kullanım biçimini hem de kullanım miktarını her 3 ayda bir takip ediyoruz. Bunun yanı sıra narko alan projemiz var. Bu proje ile 20 büyük vilayette, uyuşturucunun kullanıldığı alanları kapatarak operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Narkolog projemiz var. Orada da şu ana kadar 150 bine aşkın uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu kullanıcısının bilgilerine bakıyoruz. İlk ne zaman başladı, nerede kullandı, kim başlattı? Bütün bunlara göre yaptığımız araştırmalar, bize yol haritamızı ortaya koymaktadır. Vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizi 42 kriterle ölçüyoruz. Aynı zamanda her ilçemizi 32 kriterle ölçüyoruz. Hemen hemen ilgili herkesle de paylaşıyoruz ve buna göre de tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz."
2022'de 16 ton 100 kilo metamfetamin ele geçirdiklerini anlatan Bakan Soylu, "Yine PKK'nın uyuşturucu kalemlerinden birisi olan kök kenevirde de yaklaşık 101 milyon kök kenevir, 9 milyon da skunk bitkisi olmak üzere 110 milyon kök yakalandı. Toplam geçmiş yıllarla hesapladığımızda 289 milyar liralık terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk. Evden ailelerinin duasını alan bu kahraman arkadaşlarımızın Allah ferasetini açık etsin. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi olmasına rağmen, güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu büyük bir gayret ve fedakarlıkla, ülkemiz huzur ve güven içerisinde 2023 yılında hem ülkesini büyütmeye, zenginleştirmeye hem de huzurunu etrafındaki coğrafyaya yaymaya devam edecektir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-01-04 09:29:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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