Batman´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2´si ağır, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü kavşağında meydana geldi. Emin Ekinci (63) yönetimindeki 72 DC 125 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKH 293 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Emin Ekinci ile eşi Seve ve oğlu Yusuf Ekinci (20) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Emin Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seve Ekinci ile oğlu Yusuf Ekinci´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2023-01-04 17:53:58



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