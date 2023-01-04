Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Batman´da, öğleden sonra Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü kavşağında meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 2´si ağır 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yolun sağına yanaşan arkasındaki TIR geçtikten sonra tekrar yola çıkarak sola doğru manevra yapan 72 DC 125 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 33 AKH 293 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışıyor. Kazada 1´i ağır 3 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-04 21:27:31



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