Batman'daki kazada liseli Muhammed öldü; 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Muhammed Yasin Çiftçi (18) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Sosyal Bilimler Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Çiftçi yönetimindeki 72 DT 366 plakalı otomobil, A.Y.'nin kullandığı 72 ABE 146 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan A.K., E.Y., R.Y. ve otomobil sürücü A.Y. ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2023-01-11 12:20:58
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