Batman'daki kazada liseli Muhammed öldü; 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Muhammed Yasin Çiftçi (18) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Sosyal Bilimler Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Çiftçi yönetimindeki 72 DT 366 plakalı otomobil, A.Y.'nin kullandığı 72 ABE 146 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan A.K., E.Y., R.Y. ve otomobil sürücü A.Y. ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2023-01-11 12:20:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.