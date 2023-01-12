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Boşandığı eşi ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Boşandığı eşi ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı


Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da Ahmet D., okul önünde karşılaşarak tartıştığı, boşandığı eşi Edibe G. ile ağabeyleri Recep ve Aziz Güneş´e pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşle Aziz Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Edibe ve Recep Güneş hastanede tedaviye alındı. Ahmet D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 
Olay, sabah saatlerinde Aydınkonak Mahallesi´nde meydana geldi. Aydınkonak İlkokulu önünde çocuklarını görmeye gelen Ahmet D. ile 7 ay önce boşandığı eşi Edibe ile ağabeyleri Aziz ve Recep Güneş karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet D., aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Ateşle Aziz, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Güneş´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Edibe ve Recep Güneş de ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet D. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-01-12 12:34:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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