Eski kayınbiraderini pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile ona silahı getiren oğlu tutuklandı



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da pompalı tüfekle eski eşini ve yeğenini yaralayan, kayınbiraderi Abdulaziz Güneş´i öldüren Ahmet Doğan ile ona araçtan silahı getiren oğlu F.D. tutuklandı. Ahmet Doğan ifadesinde, eski eşinin kendisine kızını göstermediğini ifade ederek, "Oğlum F.D. ile sabah kızımı görmek için okula gittik. Abdulaziz Güneş elinde bıçakla bana ve oğluma saldırmaya kalktı. Oğluma arabadan silahı getirmesini söyledim" dedi.

Olay, 12 Ocak günü sabah saatlerinde Aydınkonak Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Doğan, oğlu F.D. ile 7 ay önce boşandığı Edibe Güneş´in yanında kalan kızını görmek için Aydınkonak İlkokulu'nun önüne geldi. Burada eski eşi, kayınbiraderi Abdulaziz ve onun oğlu Recep Güneş ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet Doğan, oğlunun araçtan getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Aziz, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Güneş´in hayatını kaybettiği belirlendi. Edibe ve Recep Güneş de ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ahmet Doğan ve oğlu F.D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, Abdulaziz Güneş'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Petrol Mezarlığı'nda defnedildi.

Ahmet Doğan ifadesinde, bir süre önce boşandığı eşinin kendisine kızını göstermediğini belirterek, "Oğlum F.D. ile sabah kızımı görmek için okula gittik. Abdulaziz Güneş elinde bıçakla bana ve oğluma saldırmaya kalktı. Araya öğretmenler girdi. Bizi okul bahçesine götürdüler. Onlar da kapının dışındaydılar. Gitmiyorlardı. Oğluma arabadan silahı getirmesini söyledim. Daha sonra Abdulaziz Güneş, elinde bıçakla bana doğru gelmeye başladı. İlk önce eski eşimi vurdum. Daha sonra Abdulaziz Güneş´i vurdum. Recep Güneş, bulduğu bir sopayla bana doğru koşmaya başladı. Onu vurduktan sonra kaçtık" ifadelerini kullandı.

Baba ve oğlu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-14 09:43:49



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