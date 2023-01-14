Başı korkuluk demirlerinin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da bir apartmanın korkuluk demirlerinin arasına başı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gültepe Mahallesi´ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Apartmanın önünde oynayan ve ismi öğrenilemeyen erkek çocuğunun başı, korkuluk demirlerinin arasına sıkıştı. Çocuğun çığlıklarını duyup, dışarı çıkan yakınları, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocuğun başını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-01-14 11:05:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.