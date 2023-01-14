Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da yolda yürüyen K.O. (27) isimli kadın, H.B. isimli erkek saldırgan tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, H.B. ise gözaltına alındı.
Olay, Batman Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı.
H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.´nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez BAYRAM AYHAN
2023-01-14 19:47:59
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