7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı

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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman´daki tedavilerinin ardından Diyarbakır´a sevk edildi.

Hilal Mahallesi 3722 Sokak´ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi´ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-01-15 13:52:13



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