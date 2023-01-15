Yolda yürüyen kadına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da yolda yürüyen K.O. (27) isimli kadına bıçakla saldırarak bacağından yaralayan H.B. tutuklandı.

Olay, dün Batman Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli erkeğin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Saldırgan H.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.O.´nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-15 16:57:16



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