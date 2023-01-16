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Batman´da kadını, ayrılmak istemeyen erkek arkadaşı bıçaklamış

DHA

Batman´da kadını, ayrılmak istemeyen erkek arkadaşı bıçaklamış


Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da yolda yürüyen K.O.´nun (27) ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı H.B. tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.
Olay, 14 Ocak´ta Batman Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.O. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
İddiaya göre K.O.´nun anlaşamadıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı H.B.´ye ayrılmak istediğini söylediği, bunu kabul etmeyen H.B.´nin de kadını bacağından bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-01-16 16:53:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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