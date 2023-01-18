Batman'da otomobil, ters dönmüş bulundu; sürücü kayıp 



Remziye ÖNER/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, köy yolunda ters dönmüş bulunan otomobilin sürücüsüne ulaşılamadı. Araçtan Ukrayna´dan Şehmus P. (36) adına alınmış ehliyet çıkarken, hastanelere de kaza nedeniyle herhangi bir yaralı girişi yapılmadığı belirtildi.

Gercüş ilçesi Kırkat köyünde 47 AF 763 plakalı otomobil, sabah yol ortasında ters dönmüş bulundu. Köylüler, içinde kimsenin olmadığı araçla ilgili durumu jandarmaya bildirdi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede; aracın içinden içki kutuları ve Ukrayna´dan alınmış, Mardin nüfusuna kayıtlı Şehmus P. adına düzenlenen ehliyet bulundu. Hastane ile yapılan görüşmede, bu isimde kişi veya kaza ile ilgili herhangi bir yaralı girişinin olmadığı belirtildi. Köylülerin de ehliyette ismi yazılı kişiyi tanımadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2023-01-18 12:45:39



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