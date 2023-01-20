Batman'da mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da yamaçtan su kenarında düşerek mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kantar köprüsü mevkisindeki yamaçta meydana geldi. Bölgede hayvancılık yapan bir kişiye ait keçi, yamaçtan Batman Çayı'nın yanına düşerek mahsur kaldı. Uzun süre keçisini bulunduğu yerden alamayan kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiyeye ait dalgıç ekipleri, su botuyla çay üzerinden ilerleyerek su kenarındaki keçiye ulaştı. 3 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-01-20 01:55:02
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