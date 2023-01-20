Traktörün altında kalıp ölen Faruk toprağa verildi

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Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde şarampole devrilen traktörünün altında kalan Faruk Ekinci (19), toprağa verildi.

Olay, dün Beşiri ilçesi Değirmenüstü köyünde meydana geldi. Faruk Ekinci'nin kontrolünü kaybettiği 72 BD 067 plakalı traktör şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Faruk Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Faruk Ekinci'nin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip Değirmenüstü köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-01-20 13:14:57



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