Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu; 4 gözaltı

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 74 sikke ile 2 dini kitap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 2 farklı operasyonda, 74 değişik şekil ve ebatta sikke, kutular ve 19 sayfalık 2 dini kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-20 15:26:39



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