Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden çaya uçtuğu kazada ağır yaralanarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de Hayrettin Yiğiter (60) ve Abdurrahim Türksoy (70) olarak belirlendi. Kazada ölenlerin cenazelerinin hastanedeki otopsi işlemleri sürüyor. (DHA)Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-01-20 23:27:46



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