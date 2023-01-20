Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden çaya uçtuğu kazada ağır yaralanarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de Hayrettin Yiğiter (60) ve Abdurrahim Türksoy (70) olarak belirlendi. Kazada ölenlerin cenazelerinin hastanedeki otopsi işlemleri sürüyor. (DHA)Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-01-20 23:27:46
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.