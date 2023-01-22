İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması Batman'da protesto edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması Batman'da protesto edildi

DHA

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması Batman'da protesto edildi


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)İSVEÇ'te Kuran-ı Kerim yakılması, Batman´da binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. 
İsveç´te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim´in yakılması Batman´da düzenlenen mitingle protesto edildi. Kültür Mahallesi´nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı´nda `Kuran Nesli Platformu´ tarafından `Kuran´a sahip çık´ sloganıyla düzenlenen miting Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde `Kuran'a uzanan eller kırılsın´, "Çekin pis ellerinizi Kuranımızdan´, 'Yeter ki Kuran susmasın' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, sloganlarla İsveç´i protesto etti. 
HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada, "Aziz İslam'a saldıran hadsizlere hadlerini bildirmek için buradayız. Dün İsveç'te Kuran nüshalarını ateşe veren hadsizin yaptıkları sıradan bir çirkeflik değildi. Zaman zaman Avrupa'nın farklı başkentlerinde, farklı hadsizlerin, farklı dillerden konuşan, farklı kavimlere mensup İslam düşmanlarının böylesi hareketlerine şahitlik olduk ama dünkü eylem diğerlerinden farklıydı. Dünkü eylem örgütlü bir kötülüktü. Dünkü eylem spontane gelişen bir eylem değildi. İsveç devletinin önce izin verdiği, sonra eylemi gerçekleştirmesi için güvenliğini sağladığı ve sonrasında desteklediği alçakça bir eylemdi. Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir devlet, hiçbir otorite inancımıza hakaret edemez. Kitabımızı yakmaya cüret edemez. Peygamberimize hakaret edemez. Biz bu haksızlığı, bu hakaretleri kabul etmiyor ve hep bir ağızdan reddediyoruz. Bugün bu meydanda toplanmamıza sebep olan o devlet, İsveç, NATO'ya üye olmak istiyor ama NATO'da bir kural var. NATO üyesi bir ülke bile veto ederse, NATO'ya üye olamayacak. O ülkelerden biri de Türkiye. Birkaç ay önce bu üyelik gündeme geldiğinde Türkiye razı olmadığını ifade etti. Niçin? PKK'nın, FETÖ'nün devlet tarafından aranan militanları İsveç'te korunuyor diye. İsveç onlara ev sahipliği yapıyor diye, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine şerh koydu. Biz de diyoruz ki ey bu ülkenin yönetiminde olanlar, ey bu milletin iradesiyle hareket etme yetkisinde olanlar, ey hükümet bırakın PKK'yı, bırakın FETÖ'yü herifler dinimize düşmanlık ediyor, Rabbimize ve kitabımıza düşmanlık ediyor. Bizim kutsallarımızı hiçe sayan böyle bir devletin güvenliğinden bize ne. Eğer onlar bizim inancımıza değer vermiyorlarsa biz onların güvenliğini temin etmek zorunda değiliz. Defolup gitsinler, başlarının çaresine baksınlar. Böyle bir ülkenin büyükelçisini kendi başkentinizde ağırlıyorsunuz. Buna razı değiliz" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-01-22 18:38:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Batman'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Batman'da ...
Batmanlı Melek milli forma için Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Batmanlı Melek milli forma için Wushu Kung Fu Türkiye ...
Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)
YEREL HABERLER Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)
GÜNCELLEME - Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 ...
(Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN ...
(Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN ...
Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 ...
(Görüntülü) BATMAN?DA MADENİ YAĞ HIRSIZLARINA SULU ÖNLEM
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN?DA MADENİ YAĞ HIRSIZLARINA SULU ...
Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu; 4 ...
Traktörün altında kalıp ölen Faruk toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalıp ölen Faruk toprağa verildi
İranlı yolcunun midesinden 714 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcunun midesinden 714 gram eroin çıktı
Batman'da tarihi eser operasyonlarında 76 sikke, kitap ve kutu ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da tarihi eser operasyonlarında 76 sikke, ...
İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram ...
Batman'da hasta çocuklara hastanede karneleri verildi
YEREL HABERLER Batman'da hasta çocuklara hastanede karneleri verildi ...
(Görüntülü) BATMAN&#039;DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ ...
BATMAN&#039;DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
Batman'da mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Batman'da mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.