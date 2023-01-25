Batman'da kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı; kilolarca balık yola saçıldı 

Üç aylar başlıyor! Bu geceye dikkat

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, hafif ticari araç ile çarpışan kamyonetin sürücüsü H.D. yaralanırken, kasadaki kilolarca balık ise yola saçıldı.

Kaza, BatmanKurtalan yolunda meydana geldi. H.D. (45) yönetimindeki 45 HP 576 plakalı balık yüklü kamyonet ile Ş.A.'nın kullandığı 42 ZK 510 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü H.D. yaralanırken, kasadaki kilolarca balık da yola saçıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, balıkların toplanıp, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-01-25 13:57:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.