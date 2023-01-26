Batman´da petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını, söndürüldü

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da, petrol sahasında perol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü sahasına ait, Üçkuyular mevkisindeki Batı Raman Petrol Üretim Sahası'nda bugün saat 07.00 sıralarında petrol kuyularının etrafındaki havuzlarda katılaşan petrolü toplamak isteyen görevlilerin ısıtma çalışmaları sırasında, çevredeki otlar alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-01-26 11:41:31
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