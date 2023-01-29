Batman'da 24 köy yolu, kardan kapandı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki 24 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 21, Kozluk ilçesinde ise 3 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-29 16:34:33



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