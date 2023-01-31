Babası, 7 yaşındaki Adara'yı boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için boğmuş (2)

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TUTUKLANDI

Batman'da, kömürlükte cansız bedeni bulunan kızı Adara Arslan'ı (7) boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için boğduğunu itiraf eden Ömer Faruk Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-01-31 15:16:03



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