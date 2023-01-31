Babası, 7 yaşındaki Adara'yı boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için boğmuş (2)

TUTUKLANDI
Batman'da, kömürlükte cansız bedeni bulunan kızı Adara Arslan'ı (7) boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için boğduğunu itiraf eden Ömer Faruk Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-01-31 15:16:03
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