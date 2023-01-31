Batman'da 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Sason ilçesinde 16 köy ve 30 mezranın, Kozluk ilçesinde ise 5 mezranın yolu kapandı. Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN, Sayım ÖZMEN

2023-01-31 18:30:41



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